الامارات | شرطة الشارقة مستعدة براً وجواً وبحراً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة مستعدة براً وجواً وبحراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية ومرورية متكاملة براً وجواً وبحراً،‏ بهدف تعزيز التدابير الوقائية والأمنية الشاملة على مستوى الإمارة بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.

وأكد مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، على الاستعدادات التامة لاستقبال العيد، مشيراً إلى جاهزية غرفة العمليات المركزية للتعامل مع مختلف البلاغات والاستفسارات العامة الواردة من ‏الجمهور على مدار الساعة‎.‎

وأضاف أن الخطة الأمنية تضمنت التنسيق مع الإدارة العامة للإسناد الأمني إدارة جناح الجو لتوفير دوريات جوية بهدف المساندة الأمنية من خلال مراقبة الحركة المرورية، وتعزيز الأمن والأمان، والتنسيق مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، بتسيير دوريات بحرية على شواطئ الإمارة للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ.

إلى ذلك قال مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب سعود الشيبة، أن شرطة الشارقة حرصت على تكثيف الدوريات المرورية لتسييرها في كل المناطق والشوارع الرئيسة، لتنظيم حركة السير في جميع الميادين والساحات المحيطة بالمساجد والمصليات، فيما سيتم التركيز على حركة السير والمرور أثناء الفترات المسائية في المناطق السكنية، والتجارية بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام.

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