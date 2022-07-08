الامارات | شرطة عجمان تواجه الاختناقات بدوريات مرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تواجه الاختناقات بدوريات مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، خططها المنظمة لتأمين حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرق، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وضمان سهولة ومرونة حركة السير ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، أنه سيتم نشر الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، خصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسة والأماكن السياحية لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية وحوادث السير والمخالفات، إضافة إلى متابعة التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجنب الاكتظاظ خصوصاً في الأماكن المغلقة.

وأضاف أن تكثيف الدوريات المرورية يبدأ قبل فترة العيد حيث تزداد حركة الجمهور في الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى دخول العيد حيث تنشط الحركة في مراكز التسوق والأماكن الترفيهية وحتى انتهاء إجازة العيد.

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