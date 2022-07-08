الامارات | 36 مشروعاً تحولياً وطنياً في الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مشروعاً تحولياً وطنياً في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل.

وتضمنت الفعالية توقيع اتفاقيات الأداء لثماني جهات حكومية لتطوير وتنفيذ المشاريع التحولية وإنجازها خلال فترة تمتد من ستة أشهر إلى عام، ترجمة لتوجيهات القيادة بتحقيق أهداف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تقوم على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ضمن أطر زمنية قصيرة لإحداث نقلات نوعية في المجالات والقطاعات كافة، والتركيز على بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة.

وقد تم اعتماد 36 مشروعاً تحولياً وطنياً كدفعة أولى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في الحكومة الاتحادية وبالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الإمارات، وستعمل فرق العمل المشتركة على تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها.

وقع الاتفاقيات للمشاريع التحولية ضمن الدفعة الأولى ثماني جهات اتحادية هي: وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ووكالة الإمارات للفضاء.

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