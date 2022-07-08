الامارات | شرطة رأس الخيمة تستعد للعيد بـ 89 دورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تستعد للعيد بـ 89 دورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة رأس الخيمة بأنها استكملت الجاهزية والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ونشرت 89 دورية شرطية في كل أنحاء الإمارة لمراقبة الطرق والأسواق والمصليات والأحياء السكنية والمناطق الحيوية، لتعزيز الأمن والأمان، والحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يتسبب بها البعض خلال الأعياد والمناسبات.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية والتركيز على مناطق المصليات والأسواق لمكافحة الظواهر السلبية وغير الحضارية.

وقال النعيمي إن جميع مراكز الشرطة الشاملة مستعدة للتعامل مع البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور، داعياً السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، لافتاً إلى أن جميع أجهزة ومراكز شرطة رأس الخيمة على أتم الاستعداد للإجابة على استفسارات الجمهور وتقديم الخدمات اللازمة على مدار 24 ساعة يومياً، كما أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي البلاغات الطارئة والجنائية على الرقم (999).

وأضاف أنه يجب على الأهالي مراقبة أبنائهم خلال الاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية والابتعاد عن الألعاب النارية، كما يجب على مرتادي البحر والشواطئ التقيد بالأماكن المخصصة للسباحة، والالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للتيارات المائية البحرية أو حالات الغرق لمن لا يحسن السباحة، مشدداً على ضرورة عدم ترك الأطفال دون رقابة وضرورة متابعتهم، مع الالتزام بارتداء سترة النجاة للصغار والكبار.

وأشار إلى أن الإنقاذ البحري سيزيد من عدد الدوريات التي تجوب شواطئ الإمارة وتراقب الوضع عن كثب، إضافة إلى مضاعفة الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، متمنياً أن تشهد كل الطرق انخفاضاً في الحوادث المرورية والمخالفات، خلال إجازة عيد الأضحى.

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