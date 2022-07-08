الامارات | مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطار الشارقة عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر من و إلى إمارة الشارقة خلال ذروة موسم الصيف مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات و التدابير الصحية والاحترازية بما يضمن تقديم تجربة سفر أمنة ورائدة لجميع المتعاملين.

و يتعامل مطار الشارقة مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين وفق خطة عمل مسبقة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين بانسيابية بما يضمن سلامتهم متخذاً مجموعة من الإجراءات والتدابير المتكاملة التي تمكن المسافرين من إتمام إجراءات سفرهم بسهولة، والمتمثلة في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، كخدمة إنهاء إجراءات السفر ذاتياً، وخدمة البوابات الذكية.

ودعا مطار الشارقة إلى ضرورة تواجد المسافرين في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، خصوصاً مع تزايد الإقبال على السفر في عطلة عيد الأضحى وموسم الصيف، بما يسهم في جعل رحلتهم أكثر أمناً وسلاسة.

ولفت المطار إلى أهمية استخدام الخدمات الذكية لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا و التي تتيح للمسافرين إنجاز جميع معاملات سفرهم بسرعة، وتقلص من وقت انتظارهم، وتعزز من تجربة سفرهم عبر مطار الشارقة.

ويمكن للمسافرين عبر مطار الشارقة الاستفادة من خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً عبر طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة من خلال أجهزة السفر الذاتي، وكذلك طباعة ملصقات الحقائب وإلحاقها بالأمتعة، ثم تسليم الأمتعة لمنصة التسليم الذاتي للحقائب.

ويوفر المطار خدمة التحقق الآلي لبطاقات الصعود للطائرة، من خلال نظام التحقق الآلي لبطاقات الصعود المطبوعة مسبقاً أو الموجودة على الهواتف النقالة، ومطابقتها مع البيانات الموجودة.

ويتيح مكتب الاستعلامات الذكي للمسافرين فرصة التواصل مع قسم الاستعلامات في مطار الشارقة افتراضياً من خلال المكالمات الصوتية والمرئية، ويتميز بجهوزيته للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى توفير خريطة المطار التفاعلية لتسريع وصول المسافرين إلى المرافق المطلوبة.

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