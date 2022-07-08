الامارات | الشارقة: تخصيص 625 مصلى وجامعاً لأداء صلاة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة: تخصيص 625 مصلى وجامعاً لأداء صلاة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تخصيص 625 مصلى وجامعاً في الإمارة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على المدن و الضواحي إلى جانب عدد من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.

وأكدت الدائرة ضرورة إلتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وتجنب التجمعات والمصافحة بكافة أشكالها قبل وبعد الصلاة، مع الاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

وتقام الصلاة عند الساعة 05:51 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة 05:50 صباحاً في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة 05:51 صباحاً في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة 05:48 صباحاً.

وبهذه المناسبة الكريمة تقدمت الدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يكون عيد خير وبركة على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

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