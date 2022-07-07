الامارات | محمد بن راشد: اقتصادنا بخير وينـمو ومسيرتنا في تصاعد.. ودعم المواطن مستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اقتصادنا بخير وينـمو ومسيرتنا في تصاعد.. ودعم المواطن مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة، 47% نمو صادراتنا غير النفطية، 16% نمو الاستثمار الأجنبي.. 126% نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.. اقتصادنا بخير وينمو.. ومسيرتنا في تصاعد بحمدالله».

كما قال سموه: «أقررنا خلال الاجتماع اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة القادمة، بواقع 500 مستفيد شهرياً. هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله».

وأضاف سموه: «وأقررنا ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة. الإجازة تبلغ عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على وظيفته. هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني».

وقال سموه: «شهدت توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء.. الاتفاقيات تنص على إنجاز مشاريع الوزارات التحولية، وعددها 36 مشروعاً جديداً، خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة للمتغيرات بسرعة ومرونة أكبر».

وأضاف سموه: «وكان أفضل ختام ليومنا تكريم (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة.. رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي». واطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته، على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد (2020 - 2021)، التي تضمنت 33 مبادرة تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على ثلاث مراحل إلى 100%، وشملت مجالات تركيز المبادرات: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستيفاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.

وبحسب النتائج عكس المؤشر الرئيس للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بنسبة 3.8%، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7%، إذ قدرت نموه بنسبة 2.1%، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.3% لعام 2021.

ووفق نتائج المؤشرات الفرعية للنمو الاقتصادي ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، مقارنة بعام 2019، بما نسبته 16%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية للدولة 47%، ونسبة نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بما نسبته 126%، ونسبة نمو الإيرادات المرتبطة بالحركة الاقتصادية 19%.

نائب رئيس الدولة:

«نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة: 47% نمو صادراتنا غير النفطية، 16% نمو الاستثمار الأجنبي.. 126% نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة».

«إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.. عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على وظيفته.. هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني».

«شهدت توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء.. تنص على إنجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروعاً جديداً خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً».

«رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً على المستوى الإقليمي والعالمي».

«هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات المقبلة».

ضوابط منح إجازة تفرغ للعمل الحر

اعتمد مجلس الوزراء ضوابط وشروط خاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية «إجازة تفرغ للعمل الحر» كإجازة مستحقة من ضمن إجازات الموظف، استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وتضمّ الضوابط منح الموظف إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي مشروع خاص تعود ملكيته له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس مشروع اقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، والحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة للمشروع، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، وما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.

تنظيم التبرعات

اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، التي تتضمن أحكام ضوابط تنظيم جمع وتقديم التبرعات داخل الدولة وخارجها، بما يعزز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما يعزز القانون ولائحته التنفيذية جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال ضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

الشركات التجارية

اعتمد مجلس الوزراء إصدار عدد من القرارات بشأن تفعيل قانون الشركات التجارية في شأن ضوابط تحفيزها لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية، بما يدعم الأثر الإيجابي لكل الشركات التجارية التي تسهم بمساهمات في المجتمع على نحو يعزز مسؤوليتها المجتمعية، وأصدر قراراً بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتضمن إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، والأطراف ذات العلاقة بالنسبة لهذه الشركات، وأهم الأحكام المنظمة لتأسيس هذه الشركات.

ضمن أجندة اجتماع المجلس:

■ استعراض نتائج الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

■ اعتماد ضوابط منح إجازة تفرغ للعمل الحر للموظفين في الحكومة الاتحادية.

■ اعتماد الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية.

■ اعتماد قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي.

■ تفعيل قانون الشركات التجارية بمجموعة من قرارات مجلس الوزراء.

■ اعتماد اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين الاتحادية وهي قانون السجل التجاري، وقانون تنظيم التبرعات، وقانون السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.

■ اعتماد منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة بالدولة.

التأجير التمويلي

اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، بهدف توسيع قاعدة التمويل والإقراض في الدولة من خلال عمليات التأجير التمويلي والتأكيد على مبدأ حرية التعاقد من أجل ضمان المرونة عند إبرام عقود التأجير التمويلي وتحقيق التوازن المثالي للحقوق والواجبات لأطراف عقد التأجير التمويلي (المستأجر، والمؤجر، والمورد/ المقاول) وتوضيح العلاقة بين هذا القانون وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما شمل القانون تولي المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات الخاضعة للتنظيم من قبله بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته قروضاً سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة المقبلة، بواقع 500 مستفيد شهرياً، وذلك في إطار السياسة الجديدة للقروض الإسكانية التي اعتمدها المجلس أخيراً، حيث سيتم خلال العام الجاري استهداف 3000 من المستفيدين من القروض السكنية.

تنظيم إجراءات السجل الاقتصادي

اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري، يضمن توفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية شاملة حول الأنشطة الاقتصادية والربط مع كل سلطات الترخيص في الدولة بما فيها المناطق الحرة ويحقق ربط السجل التجاري لديها بالسجل الاقتصادي في وزارة الاقتصاد وربط إجراءات ومتطلبات القيد لدى السلطة المختصة وآليات وتحديث بيانات السجل التجاري لدى السلطة المختصة مع السجل الاقتصادي، والتي بموجبها يتم عكس كل بيانات السجل التجاري في السجل الاقتصادي بشكل آني وفوري وكل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك البيانات بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وسهولة ربط الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية مع السجل الاقتصادي.

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