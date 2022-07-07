الامارات | "بلدية عجمان": حملات دورية على منشآت تحضير الأطعمة والمطابخ الشعبية في العيد‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية عجمان": حملات دورية على منشآت تحضير الأطعمة والمطابخ الشعبية في العيد‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد-19 المستجد، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية.

وبينت الدائرة أنها ستنفذ حملات دورية ومكثفة على منشآت تحضير وتقديم الغذاء والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية والمطابخ الشعبية للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة وضمان جود المواد الغذائية والتعامل مع الشكاوى على مدار الساعة، موضحة أن الجهود تتكاثف لتحقيق استيفاء المنشآت للمتطلبات الصحية اللازمة لتحضير وتقديم الأغذية والالتزام بالممارسات الصحية الجيدة GHP المعتمدة من الدائرة.

وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جهوزية الشحنات الواردة لسوق المواشي والتي طابقت معايير الاستهلاك الآدمي وخلوها من العيوب والأمراض.

وعن كيفية استلام الأضاحي، أوضحت الدائرة أن العملية ستتم من خلال المركبات فقط، منوهةً أنه لن يتم استلام الأضاحي من الأفراد الراجلة ممن يقومون بعبور الساحة من سوق المواشي إلى حظيرة المقصب.

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