الامارات | مجلس الوزراء يعتمد قروضاً سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم و إجازة تفرغ لرواد الأعمال المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد قروضاً سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم و إجازة تفرغ لرواد الأعمال المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

و تم استعراض النتائج الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة في الاجتماع بالإضافة إلى اعتماد عدة قرارات منها قروض سكنية للمواطنين وقرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر:"ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة .. 47٪ نمو صادراتنا غير النفطية.. 16٪ نمو الاستثمار الأجنبي .. 126٪ نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة … اقتصادنا بخير وينمو ."

و أضاف سموه : "وخلال الاجتماع أقررنا اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً .. هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة .. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله."



وقال سموه : "أقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة ..الإجازة تبلغ عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة ..هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني.وشهدت توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء .. الاتفاقيات تنص على انجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروعاً جديداً خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر."

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