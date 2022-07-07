الامارات | 8 حافلات "تحت الطلب" جديدة في عجمان خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حافلات "تحت الطلب" جديدة في عجمان خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تحديث أسطول "حافلة تحت الطلب" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة، لدعم منظومة النقل في إمارة عجمان وضمان تكاملية الخدمات خلال المناسبات والأعياد بناء على الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تهدف لتحقيق رؤية إمارة عجمان.

وقالت مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل، سارة أحمد الحوسني، إن خدمة حافلة تحت الطلب تعد من الخدمات الحيوية التي تدعم قطاع النقل العام في الإمارة، حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً ومتزايداً من الجمهور، حيث بلغت نسبة الزيادة 45% مقارنة بنصف العام الماضي.

وأشارت إلى أنه تم إضافة ٨ حافلات جديدة للأسطول بناء على الطلب المتزايد للخدمة، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد، حيث تتضمن الخدمة نوعين من الحافلات؛ حافلات تتسع لـ ١٢ شخصاً وحافلات تتسع لـ١٤ شخصاً، وتسهم وتهدف الخدمة إلى اختصار الزمن المستغرق والمسافة لرحلة مستخدم حافلات المواصلات العامة وتحسين تجربتهم من خلال استخدام حافلات ذات جودة عالية و تحقق بذلك رؤية الهيئة نقل آمن مستدام ومتطور.

وأكدت أن مواعيد عمل الحافلة تحت الطلب خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة ٦:٣٠ صباحاً بعد صلاة العيد إلى ما بعد منتصف الليل.

وتسهم خدمة حافلة تحت الطلب في تقليل استهلاك الوقود، حيث أنها ذات نظام جدولة ذكي الخاص بالخدمة يعمل على تقليل الكيلومترات المهدورة وتسهم الخدمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة وضمان تعزيز منظومه النقل من خلال تكاملية رسائل النقل في الإمارة.

ويمكن طلب خدمة (حافلة تحت الطلب) من خلال التطبيق الذكي المتوفر في أبل ستور وغوغل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية، وتمر الحافلات عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، كما يتمتع سائقو هذه الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.

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