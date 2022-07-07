الامارات | شرطة عجمان تستعد للعيد بـ"دوريات مرورية" لمواجهة الاختناقات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تستعد للعيد بـ"دوريات مرورية" لمواجهة الاختناقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان خططها المنظمة لتأمين حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وضمان سهولة ومرونة حركة السير ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح مدير إدارة المرور والدوريات المقدم سيف عبد الله الفلاسي، أنه سيتم نشر الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسة والأماكن السياحية لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية وحوادث السير والمخالفات، إضافة إلى متابعة التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجنب الاكتظاظ خصوصاً في الأماكن المغلقة.

وأضاف أن تكثيف الدوريات المرورية في إمارة عجمان يبدأ قبل فترة العيد حيث تزداد حركة الجمهور في الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى دخول العيد حيث تنشط الحركة في مراكز التسوق والأماكن الترفيهية وحتى انتهاء إجازة العيد، مناشدا سائقي المركبات بالالتزام بقوانين السير والمرور وتجنب السرعة الزائدة ومراقبة الأطفال وحمايتهم مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، متمنياً الأمن والسلامة وإجازة عيد سعيدة آمنة خالية من الحوادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news