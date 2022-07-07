الامارات | «النقل المتكامل» يعلن فترة الخدمات المجانية لـ«مواقف ودرب» خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل المتكامل» يعلن فترة الخدمات المجانية لـ«مواقف ودرب» خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام، خلال عطلة عيد الأضحى لعام 1443 هجري (2022).

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً من غد الجمعة إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، داعية المتعاملين إلى مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشار المركز إلى أن رسوم خدمة المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من الجمعة، وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء المقبل، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال عطلة العيد الرسمية.

ونوّه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة بدءاً من يوم الجمعة على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم الثلاثاء المقبل في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات حافلات النقل العام في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المعتاد مع زيادة 5حافلات لخدمات الضواحي والتي سيتم تشغيلها خلال ساعات الذروة المسائية بين الساعة 4 مساءً الى 12 صباحاً بهدف زيادة عدد الرحلات وتسهيل حركة التنقل مستخدمي تلك الخدمات.بالإضافة الى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات الحافلات في القطاع الخاص في الإمارة لزيادة عدد رحلات خدمات عبر المدنبما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

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