الامارات | «شؤون الحجاج» يوزّع 40 ألف وجبة على ضيوف الرحمن

شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحجاج» يوزّع 40 ألف وجبة على ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات 40 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة، وذلك عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

وسيعمل فريق عمل المكتب على استمرار توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور محمد مطر الكعبي، أنه يتم حفظ وتسليم الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء من خلال طريقة توزيع الوجبات.

وترأس الكعبي، اجتماعاً عقد في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أمس، بحضور مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، محمد سعيد النيادي، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، مساعد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات للتثقيف والتوعية، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وأصحاب الحملات الإماراتية لاستعراض خطة وآلية تسكين حجاج الوطن في مختلف المشاعر المقدسة، إلى جانب التنسيق حول آلية حركة وتفويج الحجاج عبر وسائل النقل المختلفة.

وأوضح الكعبي آلية رحلة الحجاج منذ توجههم إلى منى في يوم التروية إلى الانتهاء من أداء المناسك وعودتهم إلى الدولة، وأهم النقاط لتنفيذ الخطط الموضوعة بشأن التحرك بكل يسر وسلامة وتوفير وسائل الراحة والسعادة لضيوف الرحمن، خلال أدائهم مناسك الحج وأثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى استعراض آلية دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالتنسيق مع فرق العمل المختصة.

وأكد الكعبي حرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على إنجاح موسم الحج بدعم القيادة الرشيدة وبجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالتعاون مع أصحاب الحملات لتحقيق الأهداف بالارتقاء بخدمة حجاج الدولة وتسخير الإمكانات كافة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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