الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة شخص (عربي) من تهمة حيازة مادة مخدرة وامتناعه عن تقديم عينة إلى المعمل الجنائي لفحصها والتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة.

واستندت النيابة العامة في اتهامها إلى شهادة رجال الشرطة وتقرير المختبر الجنائي بشأن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم، لكن المتهم اعتصم بإنكاره بحيازة أية مواد مخدرة في جميع مراحل الدعوى. وأشارت النيابة إلى أنه تم ضبط المتهم أثناء انتظار صديقه للذهاب معه إلى المحكمة، ولم يُعط الشرطة عينة من البول كونه لم يرتكب أي جريمة تلزمه القيام بذلك.

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