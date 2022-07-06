الامارات | 1286 مستفيدا من المساعدات الاجتماعية في خورفكان منذ بداية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن 1286 مستفيدا من المساعدات الاجتماعية في خورفكان منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية فرع خورفكان عن أن إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغ 1286 مستفيداً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022.

وأشارت الدائرة إلى أن المساعدات تقدم لفئات متنوعة تشمل أصحاب الدخل المنخفض وعديمي الدخل، وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية منزلية.

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