الامارات | رئيس الدولة ومستشار ألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ومستشار ألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أولاف شولتس، تناول العلاقات الثنائية وفرص تنميتها وتعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، جوانب التعاون وآفاقه المستقبلية بين دولة الإمارات وألمانيا، خصوصاً التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة، وغيرها من المجالات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مصالح البلدين.

كما تناول سموّه والمستشار الألماني الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التغيّر المناخي، مشيرين في هذا الإطار إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات عام 2023. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

محمد بن زايد وشولتس تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news