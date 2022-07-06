الامارات | حاكم عجمان يتكفل بالرسوم والمصروفات الجامعية لـ «دينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يتكفل بالرسوم والمصروفات الجامعية لـ «دينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية للطالبة دينا أحمد عباس فايز، للدراسة الجامعية، تقديراً لتفوقها العلمي بحصولها على معدل 99.14% في المسار العام، بمدرسة الظهرة حلقة ثالثة بنات، على الرغم من أنها من أصحاب الهمم ممن لم تمنعهم إعاقتهم البصرية من النجاح والتفوق والتميز.

وكانت ضمن قائمة الأوائل. كما وجه سموه بتوفير سكن لأسرتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الطالبة «دينا» وأسرتها.

وتعكس هذه التوجيهات حرص سموه على دعم ورعاية الطلبة المتفوقين والمتميزين، ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز والإبداع خلال دراستهم الجامعية والعليا.

وقال سموه إن «دعمنا للمتفوقين من أبنائنا الطلبة هو نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تكريم العلم والمتميزين والأوائل، ويمثل تشجيعاً لجيل المستقبل، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم وآمال ذويهم، وإعداد أجيال مساهمة في تطور الدولة وتقدمها».

من جهته، أعرب والد الطالبة عن شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو حاكم عجمان على لفتة سموه الكريمة، ودعمه المستمر لطلبة العلم والمعرفة، ووقوفه إلى جانب الطلبة، وتكفله بالرسوم والمصروفات الجامعية، وتوفير سكن مناسب لهم.

وقال: «هو أمر ليس بغريب على سموه، فهو صاحب الأيادي البيضاء، ودوره في ذلك معروف ومشهود له.. ليس في المجال التعليمي فقط، وإنما في الكثير من المجالات».

وقدمت الطالبة ووالدتها شكرهما الخاص إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وعبرتا عن سعادتهما بالمبادرة الكريمة.

وأكدت الطالبة أنها تفخر بالاهتمام الذي وجدته من سموه وستحرص على رد الجميل بمزيد من التفوق في المرحلة الجامعية.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأبدت الطالبة دينا أحمد عباس فايز، سعادتها البالغة بمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت خبر تكريمي بسعادة بالغة، وحينما جلست مع صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي العهد، لمست اهتماماً كبيراً منهما بي وبمستقبلي».

وتابعت أن سموهما سألاها عن خطواتها المقبلة، فأكدت رغبتها في دراسة اللغة العربية في جامعة الشارقة. وقالت: «اخترت دراسة اللغة العربية رغم المجموع الكبير الذي حققته، لأنني أعشق اللغة العربية، وكذلك قراءة القرآن، فوجدت أن دراستها بصورة أعمق ستضيف لي الكثير».

وأفاد أحمد عباس، والد الطالبة دينا، بأنه وجد من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، معرفة كاملة عن دينا، وكونها من المتفوقين من أصحاب الهمم، وحافظة لكتاب الله.

الطالبة دينا:

«سأتخصص في اللغة العربية بجامعة الشارقة».

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