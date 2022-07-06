الامارات | غيوم وفرص لسقوط أمطار.. "الأرصاد" يعلن حالة الطقس خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم وفرص لسقوط أمطار.. "الأرصاد" يعلن حالة الطقس خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن سقوط أمطاراً على مناطق متفرقة من الدولة، منذ صباح اليوم، مع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، فيما كان البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية والساحلية، لافتاً إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس السبت (أول أيام عيد الأضحى المبارك) سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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