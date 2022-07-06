الامارات | توجيهات من الدفاع المدني بعجمان للوقاية من مخاطر المصاعد الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات من الدفاع المدني بعجمان للوقاية من مخاطر المصاعد الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان متمثلة بإدارة الحماية المدنية والسلامة بزيارة ميدانية لعدد من المباني التجارية والسكنية بهدف تقديم التوعية والنصائح والإرشادات الوقائية الناجمة عن مخاطر المصاعد الكهربائية، ويأتي ذلك تماشياً مع حملة "وقايتكم غايتنا " التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها للتوعية الرئيسية 2022.

وأفاد مدير فرع التوعية المدنية، الرائد ابراهيم سالم الحرسوسي، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم السماح للأطفال باستخدام المصاعد الكهربائية بمفردهم، والتزام الهدوء وتصرف بحكمة عند توقف المصعد الكهربائي عن العمل، وعدم ضرب باب المصعد بشدة وتجنب الضغط العنيف على أزار المصعد، ويجب استخدام زر الجري أو التنبيه أو الهاتف الداخلي في تعطل المصعد.

ودعا أصحاب المباني على ضرورة تدريب الحراس ومسؤولي السلامة على كيفية تشغيل المصعد يدوياً عند التوقف المفاجئ، والتأكد من توفير وسائل التهوية المناسبة في غرف المناسبة في غرف المحركات الكهربائية للمصاعد، إلى جانب التأكد من متابعة إجراء الصيانة الدورية، وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية، وعدم السماح لغير الفنيين القائمين بالصيانة من دخول غرفة تحكم المصعد.

وتعد الزيارة الميدانية للتوعية حول مخاطر المصاعد الكهربائية واحدة ضمن مبادرات الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان لنشر الوقاية من المخاطر حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم، مؤكداً حرص الدفاع المدني على نشر التوعية عبر القنوات الإعلامية ومواقع وممتلكاتهم، مؤكداً حرص الدفاع المدني على نشر التوعية عبر القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة عن مخاطر المصاعد الكهربائية.

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