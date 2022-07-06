الامارات | إبراهيم الحداد اول رئيس لشركة "سالك"

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحداد اول رئيس لشركة "سالك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت شركة "سالك" إبراهيم سلطان الحداد رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 6 يوليو 2022، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع"، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة مطر الطاير.

وشغل الحداد، خلال السنوات التسع الماضية منصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال شراكات القطاعين العام والخاص، والتحول التجاري، واستراتيجية الاستثمار، وقبل انضمامه إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2013، شغل مناصب عدة في "مبادلة" و"سما دبي" و"بلدية دبي".

وأعرب الحداد عن شكره لمجلس الإدارة على منحه الثقة، مضيفا انه تشرف بالحظي بفرصة قيادة الإدارة التنفيذية للشركة، وأنه متفائل جداً إزاء الدور المناط اليه وبمستقبل شركة "سالك". وتابع انه يتطلع للتعاون مع مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة والعملاء والشركاء، وذلك للمساهمة فـي تحقيق الرؤية الطموحة لدبي فـي تعزيز جودة وريادة شبكة طرقها من خلال رفع انسيابية الحركة المرورية.

وتأسست شركة "سالك ش.م.ع" بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022. وتدير الشركة نظام تحصيل التعرفة المرورية للطرق في دبي الذي بدأ تشغيله منذ عام 2007، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على محاور الطرق الرئيسية فـي الإمارة. وتعمل الشركة بموجب اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات كشريك استراتيجي، للعمل معها في دعم تطوير شبكة الطرق في دبي بفضل سجلها الحافل والممتد على 15 عاماً في مجال التنقل السهل والمستدام.

من جهته أعرب الطاير عن سعادته باختيار إبراهيم الحداد ليكون أول رئيس تنفيذي لشركة سالك، مؤكدا انه يتمتع بالمهارات القيـادية والإدارية اللازمة خلال مرحلة نمو سالك" المقبلة.

يذكر أن عضوية مجلس إدارة شركة سالك تشمل كلاً من عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن نائباً للرئيس، وميـثاء محمد بن عدي، ومحمد يوسف المظرب، وإبراهيم سلطان الحداد، ومحمد عبدالله لنجاوي، ومحمد عبدالرحمن الهـاوي.

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