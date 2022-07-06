الامارات | 11 معلومة عن علاوات بدل التضخم التي بدأ التقديم اليها في 5 يوليو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن علاوات بدل التضخم التي بدأ التقديم اليها في 5 يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أمس وزارة تنمية المجتمع بتلقي طلبات علاوات بدل التضخم التي تضم علاوة البترول والمواد الغذائية والمياه والكهرباء، وفيما يلي اهم النقاط المتعلقة بتلك العلاوات وكيفية التقديم للحصول عليها:

علاوات بدل التضخم هو دعم حكومي يصرف لبعض أسر المواطنين من ذوي الدخل المحدود مقابل الارتفاع والتضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والكهرباء والماء.

تم فتح باب التسجيل لعلاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 وسيتم استلام الطلبات وفقاً للشروط والضوابط.

شروط استحقاق دعم المواد الغذائية بحسب الحالة الاجتماعية تحدد كما يلي:

الأسرة التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي، أو القطاع الخاص ومؤمن عليه في أنظمة التقاعد بالدولة، ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً.

المتقاعد ممن يقل مجموع دخل الأسرة (الزوج أو الزوجة أو كلاهما) عن 25,000 درهم شهرياً ويعيل أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة ويشترط أن يكون الأبناء غير متزوجون ولا يعملون.

يتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) يحسب إجمالي دخل الزوج والزوجة من الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية والأملاك المؤجرة والعقارات المستثمرة حيث لا يزيد الدخل عن 25,000 درهم شهرياً.

يمكن التقدم بطلب علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) عبر الخطوات التالية:

دخول موقع وزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae أو التطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع (MOCD).

الدخول على الخدمة باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية.

تعبئة الطلب والتسجيل لطلب علاوات التضخم.

علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) متوفرة لجميع المواطنين بالدولة الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، وللأسر التي يعمل أحد أفرادها أو كلاهما ويقل مجموع دخلهم عن 25,000 درهم شهرياً.

يجب إبلاغ وزارة تنمية المجتمع عن التغييرات في دخل الأسرة والتغيرات في الحالة الاجتماعية فور حدوثها.

يتم صرف دعم علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) بشكل شهري بحسب نسب التضخم المعلن عنها.

الاستفسار عن علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) المتعلقة بالشروط والأحكام ومراحل اعتماد الطلب، يتم عبر التواصل على الرقم 800623 والرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae.

البيانات والمستندات الأساسية المطلوبة لتقديم الطلب تتضمن رقم بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب وأفراد أسرته، وشهادة الراتب الشهري لرب الأسرة وزوجته.

يمكن استلام علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) بعد الموافقة على الطلب وتلقي مقدم الطلب رسالة نصية بتفاصيل الدعم وآلية الانتفاع منه.

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