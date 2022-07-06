الامارات | بالتزامن مع يوم الشباب العربي..شما المزروعي تجدد التزامها بالاستثمار في الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع يوم الشباب العربي..شما المزروعي تجدد التزامها بالاستثمار في الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، حرصها على العمل على الاستثمار في الإنسان.

وجاء ذلك اليوم بالتزامن مع يوم الشباب العربي حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي في تويتر تذكر من خلالها بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأهمية الاستثمار في الانسان .

وقالت في تغريدتها :"في يوم الشباب العربي نستذكر معا توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لجعل الاستثمار في الإنسان أولوية مطلقة، لتبقى بلادنا عنوانا لتمكين المواهب والمبدعين.. ونجدد التزام مركز الشباب العربي بقيادة سمو الشيخ منصور بمواصلة مسيرة بناء القدرات وتسخير الطاقات نحو تنمية الأوطان"

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