الامارات | محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 505 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية بدبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 505 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية بدبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعفو عن 505 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن أمر العفو يأتي من منطلق حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إدخال السعادة إلى قلوب ذوي وعائلات وأبناء المشمولين بالعفو في مثل هذه المناسبات التي تتجلى فيها قيم التسامح والعفو، شرط التزام المُفرج عنهم بالطريق القويم لمواصلة حياتهم مرةً أخرى كأفراد نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون

والامتثال لأحكامه التي تُعدُّ الركيزة الأساسية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة شرطة دبي لإنهاء إجراءات العفو في أسرع وقت ممكن، داعياً المشمولين بالعفو أن يكونوا قدوة في مراجعة النفس والإصرار على العودة إلى جادة الصواب والابتعاد عن أية مخالفات قد تضعهم مرة أخرى تحت طائلة القانون.



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