الامارات | ‎رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى استقلال بلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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