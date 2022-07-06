الامارات | «دفاع مدني عجمان» تحدد أسباب الحرائق المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني عجمان» تحدد أسباب الحرائق المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، أن اتباع الإجراءات المناسبة وعدد من النصائح يوفر الحماية للمنازل من الحرائق، لافتة إلى إطلاق حملة «وقايتكم غايتنا»، يأتي ضمن خطة التوعية الرئيسة للإدارة.

وحدّد نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المقدم ماجد علي الحصان، أهم عوامل أمن وسلامة المنزل من الحرائق، موضحاً أن عوامل السلامة تبدأ في مرحلة بناء المنزل مثل تركيب أجهزة «حصنتك» للإنذار الذكي ونظام غاز الطبخ الآمن، والتي تدعمها الإدارة، وتعتمد عدداً من الشركات المرخصة لتركيبه.

وتابع أنه في مرحلة بناء المنزل أو الصيانة يفضل اختيار الأبواب المقاومة للحريق وعدم غلق نوافذ المنزل بالقضبان الحديدية التي قد تحصر قاطني المنزل وقت الحريق وتمنعهم من إخلاء المكان، بالإضافة إلى توفير معدات يدوية بسيطة مثل طفاية الحريق اليدوية وبطانية الحريق، وكذلك توافر رقم طوارئ الدفاع المدني وتعريف قاطني المنزل بمواقعها وكيفية استخدامها.

وأوضح الحصان لـ«الإمارات اليوم»، أن تمديدات الغاز التي لا تتوافر لها الصيانة الدورية، وأفران الطبخ والمعدات الكهربائية المعطوبة، أو التي تترك موصولة بالكهرباء دون حاجة لفترات طويلة، والتمديدات الكهربائية غير السليمة، والتي يتم تحميلها فوق طاقتها، تُعد من العوامل الرئيسة لحرائق المنازل.

وقال إن من مصادر الخطر التي تهدد أمن المنزل ترك (المداخن) في دواليب الملابس أو نسيانها، وهي من نوعية الحوادث ذات المعدلات المرتفعة، كما تُشكل عادة التدخين الخطر نفسه، حيث يدخن البعض ويغلب عليه النعاس ما يتسبب في حرائق المنزل، لافتاً إلى أن نسيان أو ترك الشموع مشتعلة دون مراقبة، أو عدم وضعها في وعاء يحفظها أو وضعها على أسطح قابلة للانصهار أو الاشتعال مثل الثلاجات أو الطاولات، أو وضعها بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والأرفف الخشبية وتركها بالقرب من الأطفال دون مراقبة، كل ذلك من مسببات الحرائق المنزلية.

تركيب أجهزة الإنذار

شدّد نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المقدم ماجد علي الحصان، على ضرورة تركيب أجهزة الإنذار من الحريق وعمل الصيانة الدورية لها، مؤكداً ضرورة مراقبة وتأمين أحواض السباحة المنزلية بالاشتراطات الوقائية لأنها من مصادر التهديد لحياة الأطفال، وعدم ترك فتحات الصرف الصحي في المنزل مكشوفة أو دون صيانة، وضرورة توعية أهل المنزل لاسيما الخدم بإجراءات الوقاية من الحريق وإجراءات السلامة في حال نشوب حريق وطرق إخلاء المنزل والتأكيد على نقطة التجمع والأولويات في حال الحريق.

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