الامارات | «جمارك دبي»: تسهيلات لاستقبال الحجاج في مطار دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي»: تسهيلات لاستقبال الحجاج في مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة جمارك دبي عن خطة لاستقبال المسافرين القادمين إلى مطار دبي، خصوصاً الحجاج، اشتملت على زيادة عدد المفتشين المناوبين على مدار الساعة خلال فترة عودة الحجاج إلى أرض الدولة عقب أداء فريضة الحج.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في الدائرة، إبراهيم الكمالي، إن إجمالي عدد المفتشين بالإدارة يبلغ 822 مفتشاً، منهم العاملون على أجهزة فحص الحقائب، التي يصل عددها إلى 77 جهازاً (58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية) إضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

ولفت إلى وجود فريق عمل متكامل خلال شهر ذي الحجة ومع حلول عيد الأضحى المبارك وما يتبعه من عمليات استقبال الحجاج، وتقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين.

وأضاف الكمالي أن مطار دبي يُعد من أكبر مطارات العالم استقبالاً للزوار من حول العالم، وعلى الرغم من ذلك لا يلاحظ المسافر أي زحام، مشيراً إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز عملية قدوم المسافرين بالمطار لا يستغرق سوى 10 دقائق.

وأكد أن جمارك دبي تسعي دائماً إلى تسهيل الخدمات اللوجستية من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات لتسهيل الإجراءات المقدمة للمسافرين، مشيراً إلى امتلاك الدائرة أحدث أجهزة الابتكار الجمركي، وأفضل أنظمة التفتيش على مستوى العالم (من 5 - 10 ثوانٍ تقريباً)، علاوة على مشروع الضبط الذكي وأنظمة تتبع ومراقبة أمنية جديدة.

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