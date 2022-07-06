الامارات | الشارقة الخيرية تفحص 2500 أضحية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الخيرية تفحص 2500 أضحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت فرق جمعية الشارقة الخيرية بفحص أعداد الأضاحي، المقدرة بنحو 2500 أضحية داخل الدولة، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي عيوب تحول دون إجازتها شرعاً للأضحية.

وأكد رئيس لجنة فحص الأضاحي خليل إبراهيم الحاج تكليف عدد من أهل الخبرة بفحص جميع الأضاحي، لتكون جاهزة للذبح خلال أيام العيد، تمهيداً لتوزيعها على الفئات المستفيدة.

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