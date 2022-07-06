الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافلات

يتوقف بعض سائقي الحافلات الخاصة بصورة مفاجئة على شارع الوحدة الرئيس في الشارقة لإنزال الركاب، من دون استخدام شارع الخدمات الداخلي في ذلك، ما يتسبب أحياناً في عرقلة حركة المرور في الشارع، وتعريض سلامة الآخرين للخطر.

عروض

بدأت متاجر لبيع الإلكترونيات في الدولة عروضها الصيفية لتسويق منتجاتها بطريقة مختلفة، إذ عرضت بعض المتاجر هدايا تشمل ساعات وحقائب وسماعات لاسلكية على مشتريات الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها، بهدف زيادة المبيعات خلال فترة الصيف.

أكياس

اشتكى متسوقون صغر حجم أكياس التسوّق المدفوعة التي توفرها مراكز التسوق مقابل 50 فلساً، مشيرين إلى أن مقاس الكيس انخفض إلى النصف بعد أسبوع من تطبيق مبادرة منع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، ما ضاعف من عدد الأكياس التي يقومون بشرائها.

متاجر

نجحت علامة تجارية متخصصة في إنتاج وبيع التمور في توسيع أعمالها دولياً، بافتتاح سبعة متاجر جديدة في مصر والعراق وباكستان وبنغلاديش وكازاخستان. وتعتزم افتتاح متجرين آخرين في الكويت واليونان قريباً.

صيدلية

اشتكى مريض طول وقت الانتظار في صيدلية مستشفى NMC في منطقة مدينة زايد بأبوظبي قبل أن يُصرف له الدواء، مشيراً إلى أن الصيدلية فيها سبعة منافذ لصرف الدواء يعمل منها اثنان فقط.

فحص

دعا سكان في أبوظبي إلى إعادة مراكز الفحص PCR من السيارة التي كانت توفرها مستشفيات خاصة في الإمارة، وذلك لتسهيل إجراءات عمل المسحة وتقليل الزحام والتلامس، خصوصاً مع ارتفاع عدد حالات الإصابة أخيراً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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