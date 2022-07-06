الامارات | «الصحة» توعي الحجاج بالإجراءات الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توعي الحجاج بالإجراءات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الوجود مع قوافل الحجاج في المطار قبل مغادرتهم الدولة لتقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج، من خلال فريق صحي متخصص وفرت له جميع الإمكانات بهدف ضمان حج آمن صحياً.

ويعمل فريق الوزارة على إجراء فحوص مجانية للحجاج، والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر، وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال موسم الحج للعام الجاري، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار «سلامتكم هي الأولوية».

وينصح الفريق الحجاج باتباع جملة من الإجراءات والاحتياطات الصحية أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة، مثل ارتداء الكمامة واستخدام المناديل أثناء العطس والسعال وتجنب المصافحة أو العناق واستشارة الطبيب في حال ظهور أية أعراض مثل السعال أو الطفح الجلدي أو ضيق في التنفس أو آلام في العضلات للحيلولة دون انتقال عدوى الأمراض وحماية صحة الحجاج وسلامتهم. فريق الوزارة سيجري فحوصاً مجانية للحجاج للاطمئنان عليهم.

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