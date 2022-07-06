الامارات | الطقس غائم مع فرصة سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم مع فرصة سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خصوصاً مع السحب التي تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والثاني عند الساعة 05:07، والجزر الأول عند الساعة 11:21 والثاني عند الساعة 23:47.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والثاني عند الساعة 02:53، والجزر الأول عند الساعة 21:17 والثاني عند الساعة 08:13.

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