الامارات | «تنميــة المجتمــع» تبدأ باستقبال طلبات عـــلاوات «بــدل التضخم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنميــة المجتمــع» تبدأ باستقبال طلبات عـــلاوات «بــدل التضخم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، البدء باستقبال طلبات علاوات بدل التضخم ابتداء من أمس، لمن تنطبق عليهم الشروط، فيما سيبدأ تنفيذ برنامج المساعدات الاجتماعية الجديد في سبتمبر المقبل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل.

وتابعت أن إعادة الهيكلة ترسخ رؤية قيادة الإمارات بأن تكون الدولة من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع بفئاته كافة، ودعم وتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في الدولة.

وصرحت بوحميد بأن «برنامج الدعم الاجتماعي سيشمل عدداً أكبر من الأسر، والهدف ترجمة رؤية قيادتنا بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين».

وأشارت إلى أن «البرنامج يعدّ خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن، لاسيما بين الفئات محدودة الدخل»، مضيفةً أن وزارة تنمية المجتمع بدأت العمل على تقديم الدعم للمستحقين في أرجاء الدولة كافة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتفصيلاً، بينت وزارة تنمية المجتمع أن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصل قيمته الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رُفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى خمسة مليارات درهم سنوياً.

ويغطى برنامج الدعم بالكامل من خلال الوزارة، فيما يضم البرنامج ثلاثة محاور أساسية لدعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، تشمل مخصصات جديدة للدعم، وعلاوات تم زيادتها، واستحداث علاوات للتضخم والاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

وأكدت بدء صرف المخصصات في شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن «المساعدة الاجتماعية ستكون عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط والأحكام، وأن شروط الاستحقاق تحدد بحسب الحالة الاجتماعية».

وكشفت الوزيرة أن فئات مستحقي المساعدات الاجتماعية تضم الأسر التي بلغ سن المعيل فيها 25 عاماً وما فوق، ويعمل، ولدى الأسرة دخل يقلّ عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة يقلّ عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، بموجب الشروط والأحكام.

كما يستحق المساعدة الاجتماعية كبار المواطنين، والعاجز صحياً، وأصحاب الهمم الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وأسر المسجونين، والأيتام، ومجهولي النسب الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة.

كما يستحق المساعدة الأرامل ممن لديهن ابن/أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهم يقلّ عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمطلقات ممن لديهن ابن/أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهن يقلّ عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والأرامل في فترة العدة ومجموع دخلهن يقلّ عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وكل شخص لا يعمل وبلغ من العمر 45 عاماً وليس لديه دخل يفوق قيمة المساعدة.

قيمة المساعدة الاجتماعية

وشرحت الوزارة أن قيمة المساعدة الاجتماعية تحتسب وفقاً لعدد أفراد الأسرة واستحقاقها للعلاوات، وتختلف من أسرة لأخرى بحسب الحالات الاجتماعية.

وسيحصل المستفيد الأساسي على مبلغ 5000 درهم، وتصرف للزوجة علاوة بمبلغ 3500 درهم، فيما تبلغ علاوة الابن الأول 2400 درهم، والابنين الثاني والثالث 1600 درهم، والابن الرابع ومن يليه 800 درهم.

وترفع علاوة الأبناء الملتحقين بالدراسة الجامعية إلى 3200 درهم للطلاب المتفوقين والملتحقين بجامعات محددة.

وتضاف علاوة بدل السكن، التي تصل إلى 2500 درهم بحد أقصى في حال انطبقت شروط العلاوة، وتضاف علاوة الخبرة لرب الأسرة العامل والمتقاعد بمقدار 2000 درهم على المبلغ الأساسي في كل 10 سنوات حتى يصل المبلغ الأساسي إلى 13 ألف درهم شهرياً.

كما يحصل المستفيد الأساسي، البالغ من العمر 45 عاماً ولا يعمل، على مساعدة اجتماعية مشروطة بقيمة 2000 درهم، وتزيد بمقدار 1000 درهم كل خمس سنوات، لتصل إلى 5000 درهم عند بلوغه سن الـ60 عاماً، وتحصل زوجته على علاوة الزوجة بمبلغ 1000 درهم حتى تصل إلى 3500 درهم عند بلوغ الزوج سن الـ60 عاماً.

كما يحصل المستفيد الأساسي، الباحث عن العمل، على مساعدة اجتماعية مؤقتة لمدة ستة أشهر بقيمة 5000 درهم، وتنطبق عليه باقي العلاوات المتعلقة بالزوجة والأبناء.

ذكرت وزارة تنمية المجتمع أن المستفيدين من دعم الكهرباء والمياه سيتم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تقديم دعم شهري بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلوواط، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف غالون.

وأكدت فتح باب التسجيل لطلب دعم الكهرباء والماء، ابتداء من أمس، من خلال موقعها الإلكتروني.

ويستحق هذا الدعم الأسرة التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25 ألف درهم شهرياً، ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

كما يستحق دعم الكهرباء والمياه المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقلّ أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين، ولا يعملون، ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً (يجب إبلاغ الوزارة عن التغييرات في دخل الأسرة والتغيرات في الحالة الاجتماعية).

دعم الوقود

أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن دعم الوقود لبعض فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود سيكون في حال ارتفاع أسعار الوقود عن 2.1 درهم/لتر، حيث سيتم احتساب مبلغ الدعم بحسب أسعار الوقود الشهرية.

وستقدم الحكومة الدعم الشهري بنسبة 85% من قيمة الوقود في هذه الحالة، وقد تختلف قيمة الدعم على حسب الحالة، إذ يستحق رب الأسرة الموظف دعماً لـ300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على 200 لتر إضافي.

ويحصل العائل الموظف، من الزوج أو الزوجة، على دعم لـ300 لتر، إذا كان أحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل).

وإضافة إلى ذلك، يحصل المتقاعد، من الزوج أو الزوجة، على دعم لـ300 لتر إذا كان لديه أبناء دون سن 21 عاماً، ولا يعملون وغير متزوجين وأحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل).

(سيعتمد طلب دعم الوقود في التطبيق الذكي لشركة أدنوك للتوزيع وسيكون مرتبطاً برقم الهوية).

ويصرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25 ألف درهم، ولديها أفراد على رأس عملهم.

وتستحق الدعم الأسر التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل، ومجموع دخلهما أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

كما يضم المتقاعدين ممن لديهم أبناء تقلّ أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون، ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

علاوة المواد الغذائية

بينت الوزارة أن دعم المواد الغذائية سيصرف بنسبة 75% من نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية. وترتبط قيمة الدعم بتغير نسب التضخم للمواد الغذائية الأساسية، ويزيد الدعم مع زيادة التضخم.

وستدعم الأسرة من خلال المستفيد الرئيس (مقدم الطلب). ويمكن الاستفادة من علاوة المواد الغذائية عبر منافذ بيع السلع والمواد الغذائية المعتمدة لهذه المبادرة، والتي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

ويصرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25 ألف درهم، ولديها أفراد على رأس عملهم.

وتستحق الدعم الأسر التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل، ومجموع دخلهما أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

كما يضم المتقاعدين ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة، وغير متزوجين ولا يعملون، ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

آلية التقدم للدعم والمساعدات

أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم، ستكون من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة (www.mocd.gov.ae)، والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو الهوية الإماراتية.

برنامج الدعم الاجتماعي:

■ يستهدف الأسر الإماراتية وأصحاب الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية.

■ يهدف لدعم تكوين أسر إماراتية، ويشجع على استمرار التعليم، ويكافئ المواطنين ذوي الخبرات على عطائهم للوطن.

■ يراعي الارتفاعات في نسب التضخم ويواكب التغيرات الاقتصادية.

■ أضاف علاوات وامتيازات على قيمة المساعدة الاجتماعية التي تدعم استقرار الأسرة.. كعلاوة السكن ومخصص التعليم الجامعي للمتفوقين.

■ يحشد المزيد من الحوافز والبرامج والمبادرات بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي وتتكامل الجهود مع الحكومات المحلية.

■ يدعم الموظفين من ذوي الدخل المحدود.. ويمكن للمتقاعدين التقديم على الدعم ممن تنطبق عليهم الشروط.

■ التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع.

«المساعدة الاجتماعية عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود».

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