الامارات | رئيس الدولة يستقبل الفائزين بجائزة "ووترفولز".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يستقبل الفائزين بجائزة "ووترفولز".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في مجلس قصر البحر الفائزين بجائزة "ووترفولز العالمية" المعنية بالتعليم الصحي وعدداً من أعضاء لجنة التحكيم وفريق عمل الجائزة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة من أطباء وممرضين وعائلات خط الدفاع الأول الذين فقدوا أرواحهم خلال أداء مهامهم الإنسانية وفريق عمل الجائزة.

واستعرض فريق عمل الجائزة أهدافها الإنسانية ومبادراتها المستقبلية الهادفة إلى إعلاء القيم الإنسانية وتقدير تضحيات وجهود الصفوف الأمامية في المجتمعات.

من جانبهم أعرب الفائزون ــ الذين يمثلون مختلف البلدان ــ عن بالغ سعادتهم بفوزهم بهذه الجائزة مؤكدين أنها تمثل تكريما لقيم العطاء والبذل في خدمة الإنسانية وتقديراً للتضحيات التي يقدمها خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على حياة مجتمعاتهم وسلامتها.

يذكر أن جائزة "ووتر فولز" أطلقتها دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر عام 2021 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما تُعد من إسهامات الدولة العالمية في تكريم العاملين في خطوط الدفاع الأولى في جميع أنحاء العالم تقديراً لدورهم الحيوي وخدماتهم الإنسانية وتضحياتهم في سبيل حماية مجتمعاتهم وسلامتها خاصة خلال جائحة " كوفيد - 19 ".

وترشح للجائزة 300 مشارك حول العالم تأهل منهم 78 وفاز بالجائزة 15 .

وتتعاون مبادرة ووتر فولز العالمية الطبية العالمية "مبادرة الإمارات للعالم" مع مؤسسات علمية وأكاديمية عالمية لمنح المشاركين شهادات تدريب وساعات معتمدة توفر التعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي حول العالم وتوفر منصة افتراضية للتدريب التخصصي حيث استفاد منها أكثر من 1.3 مليون شخص من 197 دولة.

ويشارك 80 منظمة وجهة دولية في مبادرات ووترفولز من بينها: برلمان دول البحر الأبيض المتوسط واللجنة الدولة للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود والاتحاد الدولي للمستشفيات وإدارات الصحة في الدولة وملتقى نيويورك لطب الإنسان والصحة العامة والاتحاد المغاربي العربي لأطباء الأسنان.

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