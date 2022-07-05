الامارات | "الصحة" توعي الحجاج بالإجراءات الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توعي الحجاج بالإجراءات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التواجد مع قوافل الحجاج في المطار قبل مغادرتهم الدولة لتقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج اثناء أدائهم مناسك الحج، وذلك من خلال فريق صحي متخصص وفرت له جميع الإمكانات بهدف ضمان حج آمن صحياً.

ويعمل فريق الوزارة على إجراء فحوصات مجانية للحجاج والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة خلال موسم الحج للعام الحالي، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار "سلامتكم هي الأولوية".

وينصح الفريق الحجاج بإتباع جملة من الإجراءات والاحتياطات الصحية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة مثل ارتداء الكمامة واستخدام المناديل أثناء العطس والسعال وتجنب المصافحة أو العناق واستشارة الطبيب في حال ظهور أية أعراض مثل السعال أو الطفح الجلدي أو ضيق في النفس أو آلام في العضلات للحيلولة دون انتقال عدوى الأمراض وحماية صحة الحجاج وسلامتهم.

ويأتي إطلاق الحملة التوعوية للوزارة تجسيداً لاهتمامها بزوار بيت الله الحرام وحمايتهم من أية أعراض صحية وتحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة في مواجهة جائحة "كوفيد- 19".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news