الامارات | إغلاق ميدان البرج في الشارقة 10 أيام لأعمال الصيانة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميدان البرج في الشارقة 10 أيام لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في الشارقة، سيتم تنفيذ إغلاق ميدان البرج وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة شارع الميناء خلال الفترة من: يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 وحتى يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطريق البديلة الموضحة في مخطط المشروع، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

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