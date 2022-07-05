الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن "194" نزيلاً بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن "194" نزيلاً بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن (194) نزيلاً من جنسيات مختلفة، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام صاحب السمو حاكم الإمارة، مثمنا هذه المكرمة الانسانية لسموه بالعفو عن المحكومين.

وتأتي هذه المكرمة أستكمالاً لنهج سموه المستمر القائم علي الحفاظ علي كيان الأسره ودعم ترابطها وادخال البهجه والسرور عليهم وعلي أسرهم في هذه الأيام المباركة.

وأشار اللواء الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ، إلى أنه سيتم على الفور تنفيذ الأمر السامي الصادر عن سمو حاكم الشارقة ، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم ، وسبيلاً الى الاستفادة من دروس تجربتهم ، والعودة الى مجتمعهم وأهليهم أفراداً صالحين.

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