الامارات | وزارة تنمية المجتمع تنشر تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة تنمية المجتمع تنشر تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة تنمية المجتمع تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحـدود والتي تضمنت علاوة البترول والمواد الغذائية والمياه والكهرباء و شروط استحقاقها وذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة في تويتر .
التفاصيل تباعاَ..
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