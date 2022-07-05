الامارات | صرف علاوات بدل التضخم بدءا من اليوم وعلاوات الزوجة والابناء في سبتمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف علاوات بدل التضخم بدءا من اليوم وعلاوات الزوجة والابناء في سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة تنمية المجتمع ان العلاوات التي تم البدء بصرفها اعتبارا من اليوم تشمل علاوات بدل التضخم التي تضم علاوة البترول والمواد الغذائية والمياه والكهرباء، فيما سيتم في سبتمبر المقبل تطبيق مقررات المنظومة الجديدة بأكملها وصرف الزيادات في العلاوات الاجتماعية والاسرية التي تم الإعلان عنها أمس.

وفي ردها على سؤال ل " الامارات اليوم" حول استفسارات وردت اليها من القراء حول ماهية الفرق بين العلاوات التي سيتم البدء بصرفها اليوم والعلاوات الأخرى المقرر صرفها بعد شهرين، قالت الوزارة أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد البدء بتطبيق الزيادات الجديدة التي نصت عليها منظومة دعم ذوي الدخل المحدود وفق البرنامج الجديد.

وتابعت أن المساعدات والعلاوات التي ستصرف في سبتمبر المقبل تتعلق بالمخصصات التي أقرها برنامج الدعم في عدد من المحاور الأساسية التي تدعم استقرار الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، والتي تشمل علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، بالإضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل ، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن الـ45 .

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى خمسة مليارات درهم. واستحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات جديدة تضمنت مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن الـ45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

إلى ذلك شهد موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني ضغطاً نتيجة الأعداد المتزايدة بسبب تقديم الطلبات والاستفسارات عن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، واعتذرت الوزارة البطء كما أكدت أن فريقها الفني يعمل حالياً على سرعة تلافي أي خلل تقني نتج عن الضغط مشيرة الى أن الموقع سيعود إلى طبيعته خلال الساعات القادمة

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