الامارات | نظام نقل الطاقة في دبي الأفضل أداءً على مستوى العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام نقل الطاقة في دبي الأفضل أداءً على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي على أحدث التقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018. وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 مليون شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير،: "نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وأسهم اعتمادنا على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة في توفير خدماتنا وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، إضافة إلى رفع جاهزية شبكات النقل والتوزيع للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وذلك من خلال خطط متكاملة تضمن استمرارية وموثوقية نقل الطاقة على مدار الساعة. وتتواءم خطط الهيئة في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050."

وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم؛ منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت، موضحاً أن اعتماد الهيئة أحدث تقنيات الشبكات الذكية في نقل وتوزيع الطاقة أسهم في تحقيق رقم عالمي جديد في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام خلال 2021، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه، أن العوامل التي ساعدت الهيئة على تحقيق هذه النتائج العالمية تشمل استخدام نظام المراقبة والتحكم وجمع البيانات (سكادا)، وأنظمة التحكم والاتّصال عن بعد، وتأمين الشبكة عن طريق نظام حماية قوي، والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الهندسة والتشغيل، إضافة إلى استخدام تقنيات الشبكة الذكية التي توفر خصائص متقدمة تشمل ممكنات اتخاذ القرار التلقائي وإمكانية التشغيل التبادلي في شبكة الكهرباء والمياه، ونشر أجهزة استشعار وتطبيقات ذكية لتنظيم عمليات شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز المراقبة والتحكم في الوقت الفعلي، ما جعل الممارسات التي تعتمدها الهيئة معياراً للمؤسسات الخدماتية حول العالم.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على شهادة آيزو 55001:2014 لنظام إدارة الأصول بعد خضوعها لعمليات تدقيق خارجية من قبل هيئة اعتماد دولية، لتصبح أول مؤسسة خدماتية في العالم تحصل على الاعتماد للعمليات المتكاملة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.

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