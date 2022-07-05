الامارات | «طرق دبي» تشغل حافلة كهربائية صديقة للبيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تشغل حافلة كهربائية صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقاً مع مجموعة «بص تيك» الأسترالية، بهدف تجربة تشغيل حافلة كهربائية صديقة للبيئة، خالية من الانبعاثات، لمعرفة مدى قابلية استخدامها في الظروف المناخية لإمارة دبي.

كما تشمل التجربة تقنيات مبتكرة لتعزيز خدمة العملاء، وذلك لضمان عمل الحافلة بوصفها أصلاً ذكياً متكاملاً مع نظام النقل الجماعي البيئي في دبي، كما ستقيس التجربة فوائد وأداء الحافلة، وستسعى للحصول على ملاحظات السائق والعملاء، لتحديد مجالات التحسين.

وقع الاتفاق عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، فيما وقعها عن مجموعة (بص تيك) الرئيس التنفيذي للمجموعة، دان ماركس.

وقال بهروزيان إن الاتفاق يعد أول الاتفاقات التي تشملها مذكرة التفاهم، الموقعة بين الهيئة وإدارة النقل والطرق الرئيسة التابعة لحكومة كوينزلاند في أستراليا، تعزيزاً لمستوى التعاون بين الطرفين.

وأكد حرص الهيئة على زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في أساطيلها.

من جانبه، أكد ماركس أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين حكومة كوينزلاند ودبي، نحو تسهيل إدخال حافلات صديقة للبيئة خالية من الانبعاثات إلى أسطول الحافلات في دبي.

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