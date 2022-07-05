الامارات | «أبوظبي للتقاعد»: 4.4 مليارات درهم إجمالي المنافع التأمينية خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد»: 4.4 مليارات درهم إجمالي المنافع التأمينية خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي صرفها خلال العام الماضي، وبلغت 4.4 مليارات درهم، بينها 3.3 مليارات درهم معاشات تقاعدية، و1.1 مليار درهم تحت بند «منافع أخرى».

وأشارت إحصاءات الصندوق إلى أن إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم بلغ حتى نهاية العام الماضي 92 ألفاً و746 مؤمناً عليهم، يعملون لدى 1659 جهة عمل مسجلة لدى الصندوق، فيما بلغ عدد المتقاعدين 13 ألفاً و749 متقاعداً.

وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي، بأن المواطنين المسجلين يتمتعون بالعديد من المنافع التقاعدية، تشمل المعاشات التقاعدية، مكافآت نهاية الخدمة، المكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، إضافة إلى تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الإصابي.

وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من الاشتراكات المُستحقة خلال الوقت المحدد، نتيجة انتهاج عدد من الإجراءات التطويرية، أهمها مشروع الاشتراكات الذكية الذي أسهم في رفع مؤشرات الالتزام بسداد الاشتراكات، موضحاً أن نسبة تحصيل الاشتراكات التقاعدية المُستحقة في موعدها ارتفعت إلى 99.83%.

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