الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظافة

دعا قراء إدارات المباني القديمة إلى الاعتناء بنظافتها، وتفعيل أنظمة التكييف، لافتين إلى أن أعمال النظافة شبه معدومة في بعض المباني، فضلاً عن قطع التكييف عن المداخل والممرات، ما يسبب معاناة شديدة للسكان.

أسعار

اشتكى مستهلكون من عدم التزام منافذ بيع بتثبيت أسعار بعض السلع عليها، إذ يفاجأون بأسعار مبالغ فيها أثناء السداد، ما يتسبب في إرباكهم.

تاكسي

اشتكى قراء يستخدمون سيارات التاكسي من تهور بعض السائقين أثناء القيادة، وإقدامهم على الانحراف المفاجئ، ما يعرّضهم والآخرين للخطر، مطالبين بتدريبهم على السياقة الآمنة، وتشديد الرقابة عليهم.

مراقبة

دعا متسوقون الجهات المعنية إلى مراقبة المجمعات الاستهلاكية، إذ إن بعضها يعرض خضاراً وفاكهة تعاني الذبول، في حين يزعم الباعة في تلك الأقسام أن الظروف المناخية هي سبب ذبولها، وليس قدمها.

تنزيلات

تساءلت قارئة عن حقيقة التنزيلات التي يعلن عنها بعض المحال، إذ اشترت بلوزة بسعر مخفّض، وبعد انتهاء التنزيلات وجدتها معروضة بالسعر نفسه، ما يؤكد أن بعض التنزيلات تكون وهمية.

سوق

أبدى متسوقون انزعاجهم من إلحاح الشباب والشابات مندوبي المبيعات، الذين يعملون في محال العطور والعسل، وغيرها من المنتجات، على الزبائن لتجربة منتجاتهم، ودعوا الجهات المختصة إلى وضع معايير للتسويق لا تزعج الزبائن، ولا تتعدى على خصوصيتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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