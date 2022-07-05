الامارات | مغير الخييلي يشيد بتوجيهات رئيس الدولة إعادة هيكلة الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً ما يعكس حرص سموه على سعادة أبناء الوطن.

وأوضح في تصريح له بهذه المناسبة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجسد شعور سموه العالي تجاه وطنه وأبناء شعبه، وتعد امتدادا لمسيرة السخاء وتثمين قيمة الإنسان التي ترسّخت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" فحمل الراية خير خلف لخير سلف.

وأكد أن قرارات سموه من شأنها تعزيز رفاه المواطنين وسبل العيش الكريم وبث الطمأنينة في نفوسهم.

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