الامارات | "زايد الإنسانية" تطلق أول أفواج حجاجها .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد الإنسانية" تطلق أول أفواج حجاجها .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق، أول من أمس الأحد، أول أفواج حجاج / برنامج زايد للحج / الذي تعده مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية سنوياً و الذين حصلوا على تصاريح من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية و الأوقاف و منحة الحج من المؤسسة بعد استيفائهم الشروط المطلوبة من المواطنين ذوي الدخل المحدود ويتمتعون بالصحة التي تؤهلهم لأداء المناسك.

كان في وداعهم في مطار أبوظبي عدد من موظفي المؤسسة الإداريين الذين يبادرون إلى مساعدة الحجاج في تيسير أمور سفرهم، ويوزعون عليهم برنامج الحج منذ انطلاقهم من المطار وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

يرافق الحجاج بعض الإداريين من المؤسسة و حملات رعاية الحجيج إضافة إلى الجهاز الطبي من أطباء، وطبيبات وممرضين وممرضات وعدد من الوعاظ العلماء المعتمدين من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف .

وتم توجيه الحجاج ومدهم بعدد من الوصايا بشأن مراعاة الإرشادات الصحية من لبس الكمامة، والوقاية من الازدحام و المحافظة على النظافة وغسل الأيادي وغيرها، إلى جانب نصحهم بالاستفسار عن مناسك الحج من العلماء، المرافقين للحملة مباشرة واتباع الإرشادات الإدارية المطبقة والمعمول بها من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف .

وبهذه المناسبة، رحب الدكتور ابراهيم الزعابي – مدير إدارة البرامج والمشاريع في المؤسسة بجميع الحجاج داعياً الله لهم بالتوفيق والقبول .

وأكد أن جميع إداريي المؤسسة و الحملة يتابعون بصورة دائمة شؤون الحجاج وفي جميع المناسك في مكة المكرمة ومنى و على صعيد عرفات ومزدلفة حتى العودة إلى مكة و من ثم العودة إلى أرض الإمارات بسلام.

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