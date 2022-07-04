الامارات | 20 دقيقة مدة صلاة وخطبة عيد الأضحى في المساجد

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة مدة صلاة وخطبة عيد الأضحى في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة (كوفيد-19)، وأعلنت خلالها الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الاحترازية والوقائية لذبح الأضاحي، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المعتمدة بعد العودة من أداء فريضة الحج.

كما حذرت من تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي للهيئة، الدكتور طاهر البريك العامري، استمرار دولة الإمارات على نهجها الاستباقي في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» وتداعيتها المحتملة، من خلال منظومة عمل وطنية متكاملة، مشدداً على جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع ارتفاع الإصابات من خلال توفير الإمكانات والموارد كافة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

وقال: «نفتخر بحصول دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر بلومبيرغ ضمن أفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، الأمر الذي يدلّ على تعامل الدولة مع الجائحة بفاعلية ومرونة مكّنتها من أن تكون ضمن الدول المتصدرة في المؤشر العالمي».

وأعلن العامري الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة، مشيراً إلى أن «مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة فقط، مع التشديد على التزام المصلين بارتداء الكمامات طوال الوقت، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين لمسافة متر واحد، وإلزامية استخدام السجادة الشخصية، أو ذات الاستخدام الواحد».

وقال: «ستفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر يوم العيد، وسيتم الإشراف على الدخول والخروج من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة، لمنع الازدحام، وتنظيم الصلاة، كما سيتم فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل صلاة العيد بنصف ساعة».

وشدد على أهمية تفعيل المرور الأخضر في تطبيق الحصن، ومنع المصافحة بأشكالها كافة، والاكتفاء بالتحية، والتهنئة عن بعد، مع استخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيدية، وقصر الاحتفال والسلام على أفراد العائلة الواحدة، والالتزام بالتباعد الجسدي، خصوصاً عند الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ناصحاً بإجراء فحص PCR قبل العيد بما لا يتجاوز 72 ساعة.

كما أعلن العامري خلال الإحاطة الإجراءات الاحترازية والوقائية لذبح الأضاحي، مشيراً إلى إمكان تبادل وتوزيع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران، مع الالتزام بوضعها في أكياس أو علب نظيفة وتعقيمها قبل توزيعها.

ونصح بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة بالذبح والتوزيع، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي.

وأكد منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي، ومخالفة كل من يتعامل معهم.

ودعا السلطات المحلية إلى تقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي، والتفتيش عليها خلال يوم العيد، وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام، وسلاسة تقديم الخدمة.

كما أعلن العامري الإجراءات الاحترازية المعتمدة بعد العودة من أداء فريضة الحج، حيث سيكون إجراء الفحص المخبري «PCR» في مطارات الدولة عند الوصول اختيارياً، مع التأكيد على أنه سيكون إلزامياً للحالات المشتبه فيها. كما أنه سيكون إلزامياً على الجميع في اليوم الرابع أو عند ظهور الأعراض، وسيربط تغيير اللون الأخضر في تطبيق الحصن بنتيجة سلبية لفحص PCR.

وقال: «نهيب بالعائدين من فريضة الحج أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، كلبس الكمامة، وتقليل المخالطة، وعدم الخروج من المنزل في أول سبعة أيام. كما ننصح بمراجعة المراكز الصحية مباشرة في حال ظهور أعراض الانفلونزا، وفي حال الإصابة، نؤكد على تطبيق الحجر المنزلي».

وأضاف: «على السلطات المحلية اعتماد أية إجراءات احترازية إضافية، حسب ما تراه مناسباً، كما نود الإشارة إلى ضرورة تطبيق نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن قبل مغادرة الدولة، حسب البروتوكول المعتمد أثناء السفر».

وحذّر العامري من أنه لوحظ في الفترة الماضية تهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية ستشدد الرقابة والرصد، لضمان عدم تجاوز البروتوكولات المعلن عنها في مناطق الدولة كافة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع، كما سيتم الإعلان عن المخالفات في الفترة المقبلة.

ضوابط صلاة عيد الأضحى

■ التزام المصلين بارتداء الكمامات طوال الوقت.

■ تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين لمسافة متر واحد.

■ إلزامية استخدام السجادة الشخصية، أو ذات الاستخدام الواحد.

الهيئة دعت إلى الاكتفاء بالتهنئة عن بعد.. واستخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيدية.

الهيئة حذّرت من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالأماكن العامة.

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