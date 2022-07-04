الامارات | إطلاق تصريح الحج «إلكترونياً» على تطبيق «الحصن»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تصريح الحج «إلكترونياً» على تطبيق «الحصن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المنظومة الوطنية الصحية (الحصن)، التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن توفير تصريح الحج إلكترونياً على تطبيق «الحصن» كأحد الحلول التقنية المتطورة التي تهدف إلى الاستغناء عن النسخة الورقية للتصاريح، واستبدالها بالخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات على الحجاج، بما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز ثقتهم بكفاءة وتطور الإجراءات الصحية.

وأشارت إلى أن إتاحة تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق «الحصن» يهدف إلى توفير الحماية الصحية اللازمة لأفراد بعثة الحج التابعة للدولة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والاشتراطات الاحترازية والوقائية لموسم الحج (1443هـ- 2022) التي أعلنتها الدولة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها حرصت، بالتعاون مع الجهات الصحية، على توفر اللقاحات الإلزامية والاختيارية للحجاج في المراكز الصحية، وتحقيق أفضل الخدمات الصحية والتنظيمية، لضمان خدمتهم بأعلى المعايير، بما يضمن لهم الصحة والسلامة، وتأدية مناسك الحج بشكل آمن، بهدف وقاية الحجاج والمجتمع من جميع المخاطر الصحية المحتملة، وأهمها الأمراض المعدية.

وكشفت الوزارة أن القدرات التقنية لتطبيق «الحصن» سهّلت إدراج بروتوكول المرور الأخضر لتصريح الحج الإلكتروني ضمن التطبيق بالاعتماد على ميزاته من ناحية سهولة الاستخدام، والتصميم المدروس، لتحقيق أعلى نسب رضا المستخدمين، وسرعة الاستجابة، بسبب جاهزية خدمات السحابة الوطنية التي تدعمه.

وتأتي هذه الميزات مجتمعة في إطار استكمال الوزارة وشركائها الخطة الاستراتيجية في المحافظة على الصحة العامة، ودعماً للجهود المبذولة للتعافي التام، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية.

كما أوضحت المنظومة أن ظهور تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق «الحصن» يعد إجراءً إلزامياً لأي فرد يغادر الدولة متجهاً إلى الأراضي المقدسة، وإن كان من الحاصلين على جرعات التطعيم الأساسية ضد «كوفيد-19»، إضافة إلى جرعاتها الداعمة، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الإجراءات والآليات التي ينبغي على كل من يرغب في التوجه لأداء فريضة الحج استيفاؤها لضمان الحصول على «المرور الأخضر» الذي يتيح له السفر بأمان.

وحددت المنظومة أربع خطوات يجب على الراغبين في أداء الحج القيام بها لظهور تصريح الحج تلقائياً على تطبيق «الحصن»، تشمل إجراء فحص «PCR» سلبي قبل مدة لا تزيد على 72 ساعة من موعد السفر، وإرفاق شهادات بالحصول على لقاح التهاب السحايا (إجباري)، ولقاحي «الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية (اختياري)» من المراكز الصحية المعتمدة من الوزارة والجهات الصحية، إضافة إلى إرفاق تقرير بالحالة الطبية من الجهات الصحية المعتمدة، وأخيراً إرفاق تصريح السفر للحج.

وذكرت منظومة «الحصن» أن الحجاج الذين تلقوا جرعات التطعيم الأساسية ضد «كوفيد-19»، إضافة إلى جرعاتها الداعمة، حسب البروتوكول المعتمد للتطعيمات من قبل الوزارة والجهات الصحية، سيحصلون على تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق «الحصن» بمجرد استيفاء الخطوات الأربع.

ونوهت المنظومة الوطنية الصحية (الحصن) إلى أن «تصريح الحج الإلكتروني» سيظهر باللون الرمادي في حال انتهاء صلاحية فحص «PCR» قبل 72 ساعة من السفر، أو عدم أخذ اللقاحات المطلوبة، أو عدم الحصول على التقرير الطبي، أو عدم الحصول على موافقة السفر للحج من الجهات المختصة.. بينما سيظهر التصريح باللون الأحمر في حال جاءت نتيجة فحص «PCR» إيجابية.

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