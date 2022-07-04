الامارات | لأعمال الصيانة.. إغلاق كلي لـ"مخرج الخان" للقادمين من دبي باتجاه الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لأعمال الصيانة.. إغلاق كلي لـ"مخرج الخان" للقادمين من دبي باتجاه الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت شرطة الشارقة، بأنه سيتم تنفيذ إغلاق كلي للشارع الفرعي للقادمين من إمارة دبي، باتجاه إمارة الشارقة، "مخرج الخان" يوم غد الثلاثاء 05/07/2022.

وذكرت أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 1:00 صباحاً وحتى 3:00 صباحًا، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة على الطريق.

وكانت قد نفذت شرطة الشارقة إغلاقاً جزئياً لشارع سهيلة بالمنطقة الوسطى من ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، إلى منطقة سهيلة، لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء الجمعة الماضي 1 يوليو، وحتى الرابعة صباحاً من يوم السبت.

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