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الامارات | لأعمال الصيانة.. إغلاق كلي لـ"مخرج الخان" للقادمين من دبي باتجاه الشارقة

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت شرطة الشارقة، بأنه سيتم تنفيذ إغلاق كلي للشارع الفرعي للقادمين من إمارة دبي، باتجاه إمارة الشارقة، "مخرج الخان" يوم غد الثلاثاء 05/07/2022.

وذكرت أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 1:00 صباحاً وحتى 3:00 صباحًا، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة على الطريق.

وكانت قد نفذت شرطة الشارقة إغلاقاً جزئياً لشارع سهيلة بالمنطقة الوسطى من ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، إلى منطقة سهيلة، لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء الجمعة الماضي 1 يوليو، وحتى الرابعة صباحاً من يوم السبت.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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