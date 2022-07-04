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الامارات | شرطة أبوظبي: 7 إرشادات لضمان سلامة سائقي الشاحنات

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: 7 إرشادات لضمان سلامة سائقي الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يوليو 2022

دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات  للالتزام بـسبع إرشادات مهمة من أجل سلامتهم على  الطريق : وهي ضرورة  التزام الجانب الأيمن  للطريق ، عدم الخروج من المسار إلا للضرورة القصوى ،  ترك مسافة أمان كافية  بين الشاحنة والمركبات الأخرى،عدم تجاوز أي مركبة الا للحالات الطارئة لضمان عدم التعرض لمخالفة  تصل  إلى وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل ، والتأكد من خلو النقطة العمياء تماما من المركبات قبل الانعطاف أو تغيير المسار، وفي حال الضرورة  لتغيير المسار أو الانعطاف ضرورة استخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر لتنبيه سائقي المركبات، إستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة  بالانعطاف لتنبيه المركبات  الأخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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