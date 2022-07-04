الامارات | إطلاق تصريح الحج إلكترونيا على تطبيق "الحصن"

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تصريح الحج إلكترونيا على تطبيق "الحصن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المنظومة الوطنية الصحية "الحصن" التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن توفير "تصريح الحج "إلكترونياً" على تطبيق "الحصن" كأحد الحلول التقنية المتطورة التي تهدف إلى الإستغناء عن النسخة الورقية للتصاريح المختلفة واستبدالها بالخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات على الحجاج بما يوفر الوقت والجهد عليهم ويعزز ثقتهم بكفاءة وتطور الإجراءات الصحية.

وأكدت المنظومة الوطنية الصحية "الحصن" الحرص على العمل المشترك بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية والتقنيات الحديثة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامتهم وصحتهم وأمنهم خلال أداء مناسك الحج ووقاية صحتهم.

وأشارت المنظومة إلى أن إتاحة تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق الحصن يهدف إلى توفير الحماية الصحية اللازمة لجميع أفراد بعثة الحج التابعة للدولة بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والإشتراطات الإحترازية والوقائية لموسم الحج "1443هـ- 2022م" والتي أعلنتها الدولة كما يأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق تصريح الحج الالكتروني على تطبيق الحصن يأتي ثمرة لسلسلة من الجهود الوطنية المتميزة والمبذولة من جميع الجهات المعنية في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره بما يسهم بترسيخ الإنجازات نحو مرحلة التعافي بالدولة والتصدي لأي متحور لضمان الصحة العامة وتحقيق التحسين المستمر في القدرة على التعامل مع الجائحات خلال فترة قياسية.

وأكدت الوزارة أنها حرصت بالتعاون مع الجهات الصحية على توفر جميع اللقاحات الإلزامية والاختيارية للحجاج في المراكز الصحية وتحقيق أفضل الخدمات الصحية والتنظيمية لضمان خدمة حجاج الدولة بأعلى المعايير بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج بشكل آمن بهدف وقاية الحجاج والمجتمع من جميع المخاطر الصحية المحتملة وأهمها الأمراض المعدية.

وكشفت الوزارة أن القدرات التقنية لتطبيق "الحصن" التي تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع المستجدات وأفضل الممارسات العالمية سهّلت إدراج بروتوكول المرور الأخضر لتصريح الحج الالكتروني ضمن التطبيق بالاعتماد على ميزاته من ناحية سهولة الاستخدام والتصميم المدروس لتحقيق أعلى نسب رضا المستخدمين وكذلك سرعة الاستجابة بسبب جاهزية واستباقية خدمات السحابة الوطنية التي تدعمه. حيث تأتي هذه الميزات مجتمعة في إطار استكمال الوزارة وشركائها للخطة الاستراتيجية في المحافظة على الصحة العامة ودعماً للجهود المبذولة للتعافي التام بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية.

كما أوضحت المنظومة أن ظهور تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق "الحصن" يعد إجراءً إلزامياً لأي فرد يغادر الدولة متوجهاً إلى الأراضي المقدسة سواء كان من الحاصلين على جرعات التطعيم الأساسية ضد "كوفيد -19"بالإضافة إلى جرعاتها الداعم. مشيرة إلى أن هناك عدداً من الإجراءات والآليات التي ينبغي على كل من يرغب في التوجه لأداء فريضة الحج استيفاءها لضمان الحصول على "المرور الأخضر" الذي يتيح له السفر بأمان.

وحددت المنظومة 4 خطوات عامة يجب على جميع الراغبين في أداء الحج القيام بها لظهور تصريح الحج تلقائياً على تطبيق الحصن تشمل إجراء فحص "PCR" سلبي قبل مدة لا تزيد على "72 ساعة" من موعد السفر وإرفاق شهادات بالحصول على لقاح التهاب السحايا"إجباري" ولقاحي "الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية "اختياري" من المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإضافة إلى إرفاق تقرير بالحالة الطبية للراغب في السفر "ملائم" من الجهات الصحية المعتمدة وأخيراً إرفاق تصريح السفر للحج.

وذكرت منظومة "الحصن" أن الحجاج الذين تلقوا جرعات التطعيم الأساسية ضد "كوفيد -19" بالإضافة إلى جرعاتها الداعمة حسب البروتوكول المعتمد للتطعيمات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية سيحصلون على تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق الحصن بمجرد استيفاء الخطوات الأربع.

ونوهت المنظومة الوطنية الصحية "الحصن" إلى أن "تصريح الحج الإلكتروني" سيظهر باللون الرمادي في حال انتهاء صلاحية فحص "PCR" قبل 72 ساعة من السفر أو عدم أخذ اللقاحات المطلوبة أو عدم الحصول على التقرير الطبي أو عدم الحصول على موافقة السفر للحج من الجهات المختصة..بينما سيظهر التصريح باللون الأحمر في حال جاءت نتيجة فحص "PCR" إيجابية.

وحثت المنظومة الحجاج الذين لديهم أية استفسارات أو تساؤلات بشأن تصريح الحج الإلكتروني إلى التواصل معها هاتفياً على الرقم 8004676 أو البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكنهم التواصل مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبر الاتصال الهاتفي على الرقم "80029723" أو بإرسال رسالة بريد إلكتروني على [email protected] أو التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم المجاني 80011111 .

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