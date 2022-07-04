الامارات | ترقبوا.. إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر مستجدات "كورونا".. بعد قليل

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر مستجدات "كورونا".. بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة الإمارات إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات المرتبطة بـ"كوفيد1"، في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم.

وتبث صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

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