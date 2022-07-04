الامارات | "الإمارات للتعليم" تحدد إجراءات عدة لتقديم طلبات الاعتراض على الدرجات النهائية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للتعليم" تحدد إجراءات عدة لتقديم طلبات الاعتراض على الدرجات النهائية والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطوات عدة لآلية طلبات الاعتراض من قبل الطالب أو ولي أمره على قرار تقدير درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي، لمادة معينة، أو إعادة النظر في تقدير الدرجة والتحقق من صحتها.

وأوضحت المؤسسة في «الأسئلة المتوقعة خلال فترة صدور نتائج نهاية العام الدراسي والإعادة 2022/2021»، الذي أصدرته أخيراً، أن آلية تقييم الاعتراض تكون من خلال إدارة المدرسة، حيث تُستقبل استفسارات الطلبة من خلال قنوات التواصل بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلبة، أو من خلال الرابط الإلكتروني: http://parentsshare.moe.gov.ae/complain/.

وذكرت المؤسسة أن إدارة المدرسة تتولى تنظيم طلبات الاعتراض وفق تسعة إجراءات، الأول تشكيل لجنة لتلقي طلبات التظلمات برئاسة مدير المدرسة، وعضوية رئيس وحدة شؤون الطلب ومعلم المادة.

والإجراء الثاني منح مدير المدرسة والمعلم (المعرف بنظام المنهل) صلاحية بنظام الاختبارات سويفت أسس، والثالث يقوم رئيس اللجنة بتحديد الأدوار والمسؤوليات لفريق العمل.

والرابع يتولى الفريق مسؤولية مراجعة الطلبات الواردة إليهم، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، والخامس يتولى رئيس وحدة شؤون الطلبة التأكد من دقة بيانات الطلب والتحقق منها (وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض).

وبينت أن الإجراء السادس عبارة عن مراجعة كافة البيانات الواردة في الاعتراض والتحقق من سلامتها من خلال (التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها بنظام المنهل والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل من خلال نظام سويفت أسس).

والسابع دراسة الطلب من قبل اللجنة وفق البرنامج الزمني الوارد في التعميم، ويتم الرد على مقدم الطلب (بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة) للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

والثامن يمنح الطالب حق تقديم طلب اعتراض على قرار اللجنة في حال تقديم وثائق أو مستندات أخرى أو رغبته بتصعيد طلبه إلى اللجنة الفنية في المؤسسة، على أن يتم ذلك من خلال لجنة المدرسة، ويتم الرد وحسب الفترة المحددة في التعميم، والتاسع الالتزام بمواعيد تقديم الخدمة وزمنه.

وذكرت المؤسسة أن الفئات المستهدفة والتي يشملها التقدم بطلبات الاعتراض، هي التي تقدم طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم الختامي (درجة امتحان نهاية الفصل والإعادة) بحد أقصى ثلاث مواد من مواد المجموعة (A).

وأشارت إلى أن الفئات التي لا يشملها التقدم بطلبات الاعتراض، هي التي تقدم طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين (التكويني A-B) وتتم من خلال المدرسة، وكذلك طلبات منح فرصة بديلة لحالات الغياب عن امتحان نهاية الفصل.

وطلبات منح فرصة بديلة لتعديل النسبة للتقديم بطلبات التسجيل بمؤسسات التعليم العالي، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد صدور نتيجة نهاية الفصل.

كادر

تقييم الطلبة

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنه تم توفير لإدارة المدرسة سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022، إضافة إلى منح صلاحية لمدير المدرسة والمعلم (بنظام سويفت أسس) للاطلاع على مستوى أداء الطالب التفصيلية في امتحانات نهاية الفصل الدراسي وتقديم الاعتراض أو الاستفسار، وصلاحية نظام المنهل للاطلاع على درجتي التقييم التكويني والختامي لنهاية العام، ودليل نظام سويفت أسس.

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